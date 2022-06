Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red n'est pas seul responsable de l'échec du lancement

Plus d'un an après le chaos de la sortie de Cyberpunk 2077, les conditions du lancement se précisent et il apparait que CD Projekt ne serait pas seul en cause dans cet échec.

Cyberpunk 2077 était sans doute l'un des projets les plus ambitieux dans l'univers du jeu vidéo ces dernières années : CD Projekt promettait monts et merveilles aux joueurs, mais voilà, le lancement du jeu a été un échec.

Plombé par un manque d'optimisation, des bugs en pagaille, l'absence de fonctionnalités pourtant promises, le jeu a été lourdement critiqué. Et si CD Projekt a fait des pieds et des mains pour mettre à jour son titre le plus rapidement possible, beaucoup de joueurs se sont retournés contre l'éditeur... Certains actionnaires du studio ont également porté plainte.

Heureusement, depuis la mise à jour du jeu en version 1.5 le titre est redevenu jouable et tient davantage ses promesses...

Si beaucoup ont critiqué CD Projekt pour son manque de sérieux, une enquête menée par la chaine YouTube Upper Echelon Gamers pointe du doigt un autre responsable. Selon l'enquête, ce serait Quantic Lab, le studio en charge de l'assurance qualité de Cyberpunk 2077 qui aurait menti à CD Projekt pendant des mois.

Il apparait ainsi que Quantic Lab aurait largement dupé CD Projekt sur la taille de l'équipe en charge de Cyberpunk 2077 dans le but de conserver son contrat avec le studio polonais. Le studio aurait ainsi affirmé que l'équipe en charge du projet était composée majoritairement de cadres supérieurs alors que dans les faits, il s'agissait de développeurs juniors avec moins de 5 mois d'expérience en assurance qualité.

Ainsi, CD Projekt aurait reçu des informations parfois contradictoires et peu utiles : on évoque des centaines de bugs signalés sans aucune priorité donnée aux problèmes les plus graves.

Certes, CD Projekt aurait pu de toute évidence constater que son titre ne proposait pas le contenu promis, néanmoins, Quantic Lab aurait volontairement trompé le studio ce qui aurait également permis à CDPR de doper sa communication et de galvaniser les joueurs sans savoir qu'en réalité, son titre était loin de coller aux annonces réalisées.