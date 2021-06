Cyberpunk 2077 : CD Projekt se dit enfin satisfait de l'état du jeu

CD Projekt a travaillé dur à corriger Cyberpunk 2077 après une sortie largement critiquée pour ses manques et problèmes divers. Aujourd'hui le studio se dit satisfait du travail accompli et de la version proposée.

Un peu plus de 6 mois après la sortie de Cyberpunk 2077 et une vaste polémique, le titre de CD Projekt affiche clairement meilleure allure. Le jeu a profité de plusieurs mises à jour d'envergure et corrigé de nombreux bugs tout en ajustant son gameplay.

Un travail colossal a été réalisé par CD Projekt (on aurait aimé que ce travail soit réalisé en amont de la sortie, mais passons), au point que le titre est de nouveau proposé au sein du PlayStation Store.

Lors d'une récente conférence, Adam Kicinski, PDG de CD Project RED a déclaré que le titre affichait désormais une qualité satisfaisante pour le studio et qu'il répondait à ce que la marque aurait souhaité livrer dès le départ.

Une déclaration qui n'est pas sans conséquences : maintenant que Cyberpunk est stabilisé, les prochaines mises à jour devraient s'orienter vers le contenu. Les équipes de développeurs vont ainsi pouvoir enfin livrer les DLC promis et déjà très attendus.

Il est également à prévoir quelques remaniements profonds dans certaines mécaniques du jeu, notamment sur la gestion du personnage et de ses évolutions.