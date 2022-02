Cyberpunk 2077 : comparatif des versions Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X

C'était une mise à jour très attendue des joueurs de Cyberpunk 2077 : le patch 1.5 permet au titre de passer dans la next gen sur consoles et une première vidéo de comparaison permet de se rendre compte du travail réalisé.

Le patch 1.5 de Cyberpunk 2077 était très attendu des joueurs console pour plusieurs raisons : non seulement il devait corriger nombre de bugs et problèmes, il doit également permettre de tirer profit des performances des nouvelles consoles de jeu, et qui plus est, il a été suffisamment repoussé pour que les inquiétudes se multiplient au fil des mois...

Une vidéo compare ainsi le titre dans ses versions Xbox One, sur Xbox One X, mais aussi sur Xbox Series S et Xbox Series X afin de nous donner un aperçu des améliorations les plus notables.

Notons que sur les Xbox Series, le titre propose un mode performance et un mode Ray Tracing pour permettre aux joueurs de choisir entre un jeu plus fluide ou plus beau.

Sans grande surprise, la version Xbox One est la moins réussie des versions. On remarque que la Xbox One X en a encore sous le pied face à la Xbox Series S, mais la Xbox Series X est bien plus flatteuse grâce à sa 4K dynamique.

Les temps de chargement sont également largement réduits sur les consoles nouvelle génération, grâce notamment au stockage sur SSD.

Le Ray Tracing reste toutefois assez timide au sein du jeu : activé uniquement dans certaines parties du titre, il ne concerne que les zones d'ombres et non les reflets ou la lumière directe. Son apport au jeu ne saute donc pas aux yeux et on a peine à différencier la version Ray Tracing à la version Performance de Cyberpunk 2077.