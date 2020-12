Cyberpunk 2077 sur une configuration à moins de 100 euros, c'est possible !

CD Projekt a mis les pieds dans le plat avec Cyberpunk 2077 en livrant un titre graphiquement époustouflant qui exploite la dernière génération de matériel disponible sur le marché... Pourtant, il est possible de jouer au titre sur une machine à moins de 90 euros...

La sortie de Cyberpunk 2077 est entourée de polémiques diverses et variées, mais le fond du problème réside dans la situation même du jeu vidéo aujourd'hui : les développeurs sont confrontés à un parc hardware à la traine qui souffre des portages sur les plateformes les moins performantes (notamment les consoles de jeu), mais aussi de la fragmentation de l'univers PC...

Beaucoup de joueurs sont alors tentés de changer de configuration et d'investir une fortune dans du matériel dernier cri... mais chez LowSpecGamer, on cherche justement l'inverse.

La chaine YouTube prend ainsi le problème à contre-pied et a tout dabord cherché à optimiser le jeu au niveau des réglages, quitte à réinstaller la console de développement au sein du titre... On peut ainsi voir dans la vidéo comment gagner de précieux FPS en faisant des concessions sur certains effets les plus gourmands.

Mieux encore, le jeu a été installé sur une configuration des plus modestes à base de processeur Athlon 3000G dual core et en exploitant l'iGPU Vega 3 intégré. Une configuration à moins de 90 euros en tout.

La qualité visuelle du titre est lourdement dégradée, mais dans l'ensemble, le titre tourne à 30 fps en 1080P et parfois de façon plus fluide que sur PS4.

La communauté de moddeurs qui planche sur le sujet devrait permettre d'améliorer drastiquement et très rapidement l'optimisation du titre, sur PC tout du moins.