Cyberpunk 2077 : le cours en bourse de CD Projekt explose après un tweet d'Elon Musk

Cyberpunk 2077 est toujours au coeur de l'actualité depuis sa sortie chaotique, et CD Projekt fait toujours face à plusieurs recours en justice pour le lancement de son jeu. Et si jusqu'ici, le cours de l'action du studio avait chuté depuis l'annonce du remboursement des jeux PS4 et Xbox One, il vient de repartir à la hausse de façon spectaculaire.

En cause ? Une intervention d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. L'homme d'affaires est un habitué des coups d'éclat sur les différents réseaux avec des annonces parfois assez dingues...

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Elon Musk a ainsi partagé son avis sur Cyberpunk 2077 sur Twitter, félicitant l'esthétique et le design des intérieurs dans le jeu. Puis, après quelques moqueries concernant les mises à jour, il rappelle à quel point il apprécie le jeu et là, l'impact en bourse est immédiat.

En réalité, il était surtout question de mettre en avant la nouvelle Tesla Model S qui profitera d'un lifting et d'une mise à jour conséquente de ses équipements. Le nouveau système multimédia embarquera ainsi une solution à base d'architecture RDNA2 NAVI 23 associée à 16 Go de GDDR6 pour une puissance de 10 Tflops. Elon Musk précisait ainsi que la nouvelle Model S serait capable de faire tourner Cyberpunk 2077.

L'action de CD Projekt a ainsi vu sa valeur grimper de 19% pour revenir à 365 PLN (environ 80€). La hausse n'aura été que passagère puisque l'action est revenue autour des 300 PLN désormais, reste que