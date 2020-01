Cyberpunk 2077 : la date de sortie est repoussée

Cyberpunk 2077 s'annonce comme l'un des jeux les plus attendus de l'année 2020 mais sa sortie initialement prévue pour le 16 avril prochain n'est finalement pas maintenue.

Au fil des mois, CD Projekt avait pourtant confirmé à plusieurs fois la date de sortie, évoquant un titre dont la finalisation progressait à grands pas. Finalement, le studio est revenu sur la date de sortie et annonce devoir repousser son titre au 17 septembre 2020.

Rappelons que le titre a été abordé pour la première fois en 2012 par CD Projekt, et qu'il s'est rapidement imposé comme un titre à suivre, qu'il s'agisse des fans du jeu de rôle papier dont est tiré le jeu, comme des fans de CD Projekt.

Le studio évoque la nécessité de peaufiner un peu plus son titre, en précisant toutefois qu'actuellement le jeu est complet et parfaitement jouable. Les développeurs ont particulièrement insisté sur la taille de Night city, la principale ville du jeu qui fourmille de détails et mérite donc une attention particulière pour les finitions. Les équipes vont donc principalement se concentrer sur l'optimisation et la correction des bugs et finitions dans les moindres détails.

Au passage, CD Projekt répond à quelques interrogations, notamment sur la présence d'un mode multijoueur qui est développé en parallèle du jeu. Cyberpunk 2077 devrait de nouveau faire sensation sur le salon de l'E3 cet été ainsi qu'à la Gamescom de Cologne, avec du gameplay des versions consoles.

L'autre bonne nouvelle, c'est que ce repport devrait permettre de proposer assez rapidement des versions PS5 et Xbox Series X du jeu.