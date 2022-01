Cyberpunk 2077 : des infos sur le prochain gros patch

L'année 2022 devrait se présenter comme une nouvelle chance pour Cyberpunk 2077 d'enfin nous proposer ce qui avait été prévu, et de nouvelles fuites évoquent déjà le gros patch prévu prochainement.

Cyberpunk 2077 aura connu une année difficile avec une sortie entachée de bugs et la diffusion de patchs visant à résoudre les problèmes et à optimiser le jeu pour le proposer tel qu'il avait été présenté par CD Projekt Red.

Cette année, on attend plusieurs choses du titre : le patch qui permettra aux versions console d'évoluer vers les versions PS5 et Xbox Series, ainsi que les premiers DLC gratuits promis par le studio polonais.

Des rumeurs évoquent désormais une session en live chez Red Projekt prévue en février pour présenter la prochaine mise à jour qui serait déployée dans la foulée. Une mise à jour qui serait nommée "Cyberpunk 2077 : Samurai Edition" et qui se présenterait comme une renaissance pour le titre.

On devrait y trouver un ensemble d'améliorations, mais également un DLC gratuit avec 4 armes, un nouveau système New Game Plus, une révision du système de loot, une amélioration des IA, ainsi qu'une nouvelle interface.

Le jeu de CD Projekt pourrait également profiter d'un nouveau jeu dans le jeu, à l'image de Gwynt dans The Witcher 3. Un DLC payant serait prévu également, il se déroulerait dans la zone très peu exploitée de Pacifica. Une seconde extension est également en développement, mais ne se concrétisera que si le premier DLC receuille des échos positifs...