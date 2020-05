Preuve que CyberPunk 2077 est bel et bien en finalisation, le titre vient de passer entre les mains de l'organisme de classification ESRB, soit l'équivalent américain du système PEGI utilisé en France.

Sans grande surprise, le titre a été classé "Mature", soit destiné à un public de 17 ans et plus. Cette classification se doit à l'utilisation d'armes à feu dans le titre, mais aussi la présence de cadavres, de contenu explicite (mutilations et scènes de sexe) et de dialogues assez crus et grossiers.

On apprend par l'intermédiaire de l'organisme qu'il sera possible de pousser la personnalisation de son personnage à l'extrême en choisissant son genre et en allant jusqu'à définir la taille de son sexe, l'apparence des seins et des fesses...

Par ailleurs on apprend que le jeu permettra de conduire des voitures en état d'ébriété , de consommer de la drogue et de grandes quantités d'alcool... En conséquence, le jeu pourrait être placé dans la catégorie PEGI 18 en France.