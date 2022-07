Cyberpunk 2077 : le lancement raté qui a fait plonger CD Projekt

Le 10 décembre 2020 devait être une grande fête avec le lancement de Cyberpunk 2077, la toute nouvelle franchise de CD Projekt particulièrement attendue après plusieurs présentations bluffantes et de sérieuses promesses.

Mais voilà, rien ne s'est passé comme prévu et le jeu proposé était farci de bugs, ne manquait de pas mal d'optimisation et se voulait complètement raté sur PS4 et Xbox One, laissant plus une impression de bêta non terminée que de jeu AAA.

Sony a décidé de retirer le jeu de la vente, CD Projekt a organisé des remboursements et fait face à des poursuites en recours collectif y compris de la part de ses investisseurs... Le studio a tant bien que mal tenté de réparer les problèmes les plus importants, mais il aura fallu près d'un an pour que le titre corresponde aux promesses initiales...

Et ce lancement raté aura eu des conséquences désastreuses sur le studio, qui avait pourtant été propulsé au niveau des plus grands depuis le succès des différents The Witcher.

En aout 2020, l'action de CD Projekt en bourse atteignait son score le plus haut, permettant au studio d'atteindre une valorisation de 40 milliards de Złoty, l'équivalent de 9,6 milliards d'euros, soit plus qu'Ubisoft. Mais à partir de cette période, les développeurs ont repoussé plusieurs fois la sortie de Cyberpunk 2077 et la crainte s'est installée. Les investisseurs se sont montrés frileux et dès septembre 2020 l'action de CD Projet entame une chute qui atteint 25% en fin d'année.

Sort ensuite Cyberpunk 2077 et les problèmes s'enchainent... La chute se poursuit et 2 ans plus tard, CD Projekt affiche une valorisation en bourse de seulement 10 milliards de Złoty, soit une chute de 75% de valeur en 2 ans seulement. CD Projekt se retrouve au même niveau que Techland en Pologne, le créateur de Dying Light.

CD Projekt devrait remonter progressivement la barre : Cyberpunk 2077 est désormais stable et considéré comme un bon jeu, qui profitera de contenus payants dès l'année prochaine.