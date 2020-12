Cyberpunk 2077 : Microsoft glisse un avertissement sur les fiches produit

Face aux nombreux problèmes rencontrés par Cyberpunk 2077 et à la polémique autour du titre, Microsoft a réagi en affichant un avertissement sur les pages produit du titre sur son Store.

La sortie de Cyberpunk 2077 se fait dans la douleur : tous les joueurs ne sont pas égaux face au jeu et les configurations les plus modestes rencontrent une foule de bugs qui rendent le titre difficilement jouable.

Si la situation concerne avant tous les joueurs PS4 et Xbox One dont la configuration est largement à la traine et complètement dépassée pour ce type de jeu nouvelle génération, sur PC, il faut également s'armer d'une configuration assez puissante pour pouvoir pleinement en profiter sans s'arracher les cheveux.

Contrairement à Sony, Microsoft n'a pas fait le choix de stopper les ventes du titre sur ses plateformes, mais en contrepartie, un message s'affiche chez les visiteurs des pages du jeu sur le Microsoft Store.

Le message indique que les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes de performances quand ils jouent à ce titre sur Xbox One et ce, jusqu'à ce que le titre soit mis à jour.

La marque a confirmé que la politique de remboursement était étendue afin de permettre aux acheteurs de la version dématérialisée du titre de se faire rembourser intégralement.