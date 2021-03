Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.2 se dévoile

CD Projekt s'apprête à livrer le patch correctif le plus important de son histoire à destination de Cyberpunk 2077.

CD Projekt avait promis aux joueurs que différents patchs seraient proposés pour faire évoluer Cyberpunk 2077 au-delà de la simple correction de bugs basiques. Et le patch 1.2 s'annonce colossal, avec une foule de changements en vue.

Le studio insiste surtout sur des changements importants au niveau de la gestion des interventions de la police de Night City : plus question de voir les agents se téléporter sur le joueur, le temps de réponse sera allongé et permettra au joueur de s'échapper plus facilement.

Dans diverses vidéos, CD Projekt montre certains changements prévus pour son titre avec notamment de nouveaux réglages concernant la sensibilité de la conduite, une option permettant d'éviter d'assigner deux fois la même touche à deux actions différentes, la possibilité de récupérer son véhicule lorsqu'il est bloqué ou en équilibre sur un élément de décors.

La gestion des claviers et souris a été revue tout comme certaines animations, éléments de décor... Bref le patch s'annonce important, mais CD Projekt ne confirme aucune date pour l'heure, pas question de livrer un patch qui apporte plus de problèmes qu'il n'en corrige.