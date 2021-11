Cyberpunk 2077 : la mise à jour 1.5 annoncée

CD Projekt a ainsi confirmé auprès de RP.pl que Cyberpunk 2077 n'aura droit à aucune mise à jour avant l'année prochaine. Pas question ainsi de sortir un correctif mineur même pour l'anniversaire du jeu.

Le studio explique concentrer ses efforts sur le développement d'un patch d'envergure qui ne sortira ainsi qu'en début d'année prochaine. CD Projet voit large et évoque le premier trimestre 2022, notons que ce patch pourrait également concerner l'arrivée des patch next gen du titre sur PS5 et Xbox Series.

la mise à jour en question sera estampillée 1.5, et préfigure donc d'une mise à jour énorme puisque rappelons que le titre est actuellement proposé en version 1.31. Il se pourrait d'ailleurs que le patch contienne quelques DLC gratuits promis par CD Projekt.

En attendant, CD Projekt se dit satisfait d'avoir réussi à transformer son titre en proposant une copie plus en phase avec les promesses initiales. Le titre retrouve progressivement son public et est devenu une plateforme agréable.