Cyberpunk 2077 : la mise à jour d'ampleur en approche

CD Projekt l'avait annoncé, une mise à jour d'envergure est prévue pour Cyberpunk 2077. Cette dernière était initialement prévue en fin d'année dernière, mais avait été repoussée au début d'année 2022.

En cause, la volonté de proposer une mise à jour importante, mais aussi de proposer enfin les versions Xbox Series et PlayStation 5 du titre.

Un utilisateur de Reddit a repéré quelques éléments concernant le patch à venir sur Steam. On peut ainsi voir qu'une nouvelle build du jeu a été référencée le 14 janvier dernier alors que tout était à l'arrêt depuis le 28 octobre.

On sait déjà que la prochaine version sera estampillée 1.5 et que CD Projekt la présente comme une résurrection du jeu sous un nouveau nom "Cyberpunk 2077 : Samurai Edition". Reste à savoir quand la sortie sera confirmée et si les joueurs console auront bien droit à une mise à jour d'évolution next gen en simultanée.