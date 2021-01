Cyberpunk 2077 : les outils de modding officiels sont disponibles

Les développeurs et bidouilleurs n'ont pas vraiment attendu après les outils officiels pour proposer des mods à destination de Cyberpunk 2077 sur PC, mais cette fois, CD Projekt leur ouvre quelques portes supplémentaires.

Sur le site officiel du jeu, on peut ainsi désormais mettre la main sur des outils officiels permettant de développer toute sorte de mods. On imagine qu'il sera prochainement question de logiciels permettant de proposer plus de personnalisation dans l'apparence du personnage, de modifier la physique des véhicules, ou de proposer quelques optimisations graphiques.

CD Projekt assure que les outils proposés seront mis à jour régulièrement pour assurer leur compatibilité avec le titre.