Cyberpunk 2077 : le patch 1.0.4 disponible

Face aux nombreux bugs et aux critiques, CD Projekt a déployé en urgence un patch correctif à destination de Cyberpunk 2077.

Tout ne se passe pas forcément comme prévu pour Cyberpunk 2077 : le titre phare de CD Projekt aura beau avoir subi plusieurs reports, la copie livrée est loin d'être parfaite...

Si le fond du titre ne fait aucun doute quant à sa qualité, sur la forme le rendu n'est pas toujours à la hauteur des standards du studio... Et selon les plateformes, le titre souffre de bugs plus ou moins gênants.

Outre les joueurs de consoles d'ancienne génération qui ont rapporté un jeu plus proche d'une Beta que d'un titre fini, notamment avec des personnages aux textures incomplètes, panneaux d'affichage faisant défiler des messages "Insert text here" ou autres invraisemblances au niveau du moteur physique, les bugs sont également nombreux sur les machines les plus puissantes.

Sur PC et consoles next gen, si l'aspect graphique n'est encore pas trop à plaindre, le titre souffre malgré tout d'animations parfois saccadées, de PNJ aux comportements insensé ( qui se suicident, ou viennent bloquer des portes en panique), de véhicules qui apparaissent et explosent pendant les cinématiques, ou de comportements étranges lors du pilotage de véhicules...

Après autant d'attente, ces problèmes passent mal... Mais CD Projekt a déjà délivré un premier patch pour corriger certains points.