Cyberpunk 2077 : le patch 1.1 apporte un énorme bug

Les choses se compliquent du côté de CD Projekt et de Cyberpunk 2077 : le dernier patch corrige nombre de problèmes, mais apporte un bug d'envergure.

CD Projekt est à nouveau critiqué depuis la diffusion du patch 1.1 à destination de Cyberpunk 2077.

Le patch, considéré comme le plus important du jeu depuis sa sortie n'a certes pas vocation à corriger tous les problèmes du titre et ça, les joueurs l'ont bien compris... Malheureusement, le patch apporte également un problème de taille.

Certains joueurs rapportent ainsi un bug qui apparait depuis la version 1.1 qui entraine un problème durable et irréparable. Certains joueurs se retrouvent ainsi bloqués sans possibilité d'interagir avec quoique ce soit après avoir décroché au téléphone dans le titre.

Concrètement, leur personnage refuse ensuite de sortir une arme, de tirer, de parler aux PNJ, de récupérer des objets au sol... La situation est d'autant plus problématique que charger une ancienne sauvegarde ne change rien au problème : une fois le bug apparu, il reste en place, peu importe les actions du joueur.

Face aux remontées des joueurs, CD Projekt a annoncé mettre des développeurs sur le sujet pour déployer une solution aussi vite que possible. Il semble que le chargement d'une sauvegarde antérieure à la visite de Takemura et V chez Wakako soit en mesure de corriger le tir, Il faut ensuite finir la conversation avec Takemura devant le bureau puis lorsque la quête est terminée et qu'elle se met à jour, attendre 23h avant de vérifier si l'on reçoit bien l'appel de Takemura.