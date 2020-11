Cyberpunk 2077 : plus de 200 heures de contenu en perspective ?

Alors que CD Projekt vient de publier une toute nouvelle vidéo de gameplay de CyberPunk 2077, c'est un des développeurs qui en fait la meilleure publicité qui soit en annonçant avoir joué plus de 175h au titre sans l'avoir terminé...

Le développeur explique ainsi avoir débuté une partie en choisissant la voie de départ du Nomade, un spécialiste du transport de marchandises. En suivant cette voie, le joueur se place dans la peau d'un recycleur : un joueur qui fait le tour des badlands et des décharges à la recherche d'objets de valeur ou à recycler, avant de se retrouver plongé au coeur de Night City.

Łukasz Babiel a indiqué ne pas avoir cherché à terminer le jeu à 100% mais s'être laissé porté par l'aventure qui lui était proposée au fil de différentes quêtes ou activités.

On peut donc tabler sur un peu plus de 200 heures de jeu pour qui souhaiterait faire le tour du jeu dans les moindres détails, si ce n'est davantage...

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

CD Projekt avait averti que l'histoire principale de Cyberpunk 2077 serait plus courte que dans The Witcher 3 mais que les quêtes annexes seraient bien plus nombreuses et variées. Par ailleurs, on sait également qu'il est possible de finir le titre en quelques minutes seulement, simplement en éliminant directement un des protagonistes principaux de l'intrigue centrale dès le début du jeu.

Si l'on en sait déjà beaucoup de CyberPunk 2077, il semble que, dans les faits, CD Projekt a conservé énormément de contenu sous le coude... De quoi occuper les joueurs en cette fin d'année.