Cyberpunk 2077 : le point sur les mises à jour et les DLCs

CD Projekt cherche à rassurer les joueurs et a récemment pris la parole pour évoquer les améliorations à venir du côté de Cyberpunk 2077.

Marcin Iwiński, cofondateur de CD Projekt a récemment pris la parole pour évoquer l'avenir de Cyberpunk 2077.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, ce dernier évoque la situation du jeu sur Xbox One et PlayStation 4. CD Projekt admet avoir fait une erreur en construisant le jeu autour d'un moteur prévu pour PC avant tout. Les versions console ont ainsi dû être adaptées en urgence par les développeurs, et le studio a sans doute été trop optimiste.

C'est cette situation d'urgence qui a par ailleurs empêché l'envoi de versions anticipées aux testeurs ainsi qu'à la presse spécialisée.

De lourds correctifs sont en préparation, avec une sortie prévue dans une dizaine de jours sur les consoles d'ancienne génération et PC. Le patch de mise à niveau pour les consoles nouvelle génération a quant à lui été repoussé au second semestre 2021.

Une seconde mise à jour interviendra début février pour les correctifs, puis il sera temps de voir apparaitre les premiers DLCs.