Cyberpunk 2077 prépare sa plus grosse mise à jour

Suite à une sortie, avouons-le, prématurée, Cyberpunk 2077 a été largement critiqué. Et si CD Projekt a déjà publié des correctifs d'ampleur, le titre annonce déjà une mise à jour plus colossale encore que tout ce qui est sorti jusqu'ici.

La mise à jour de Cyberpunk vers la version 1.2 était déjà colossale avec plus de 44 Go de données à télécharger sur PlayStation et une liste de correctifs à n'en plus finir.

Il s'agissait pour CD Projekt de corriger les bugs et problèmes les plus handicapants de son titre, sorti trop tôt sous la pression des investisseurs, mais aussi des joueurs...

Mais le patch en question pourrait faire figure de correctif mineur en comparaison à ce qu'il se prépare : CD Projekt évoque ainsi la plus grosse mise à jour jamais proposée sur Cyberpunk 2077.

Dans une publicité diffusée sur Instagram et YouTube, CD Projekt annonce ainsi "la plus grosse update à ce jour".

On sait que CD Projekt s'est récemment dit satisfait du niveau qu'à atteint le jeu en termes de stabilité. Désormais, les correctifs se concentrent à peaufiner l'expérience du joueur et à l'équilibrage de la difficulté, des mods, de l'armement...

Le spot évoque également des surprises... Et c'est surtout sur ce terrain que devrait se concentrer le gros de la mise à jour. Car pour proposer plus de contenu que la MAJ 1.2, il faudra apporter suffisamment de contenu, comme celui du premier DLC promis par le studio...