Cyberpunk 2077 : une sortie qui dope la fréquentation du service Stadia

Google se frotte les mains : la sortie de Cyberpunk 2077 a bel et bien dopé la fréquentation de son service de cloud gaming Stadia, au point que la marque doit mettre un terme à son opération promotionnelle.

Google vient ainsi de mettre fin à son offre promotionnelle qui proposait à tout acheteur de Cyberpunk 2077 sur Stadia d'accéder à un pack Stadia Premiere Edition intégrant une manette officielle, un chromecast Ultra et un accès à Stadia Pro pendant 3 mois.

L'offre qui devait courir jusqu'au 17 décembre a été suspendue le 13 décembre dernier, Google ayant enregistré trop de demandes et ne pouvant plus fournir de packs.

Cyberpunk était un titre très attendu par Google et pour cause : la configuration PC nécessaire à son bon fonctionnement est imposante et implique, pour une grande partie des joueurs soit de changer de configuration, soit de faire des concessions sur l'aspect du titre. En conséquence, l'offre de Cloud Gaming Stadia permet à ces derniers de profiter du titre à moindre cout...