Cyberpunk 2077 : la synchronisation labiale multilingue en détails

Cyberpunk 2077 se dévoile un peu plus à moins d'un mois de sa sortie officielle et c'est la synchronisation labiale qui est désormais présentée en détail.

C'est la société Jali Inc qui a développé un nouveau système de synchronisation labiale qui sera exploité dans le titre CyberPunk 2077.

Le module en question est particulièrement poussé et propose un panel d'animations faciales assez développé qui pourrait séduire nombre de développeurs. Dans une vidéo dédiée, Robert Malinowski et Mateusz Poplawski de CD Projekt présentent le logiciel et comparent les animations entre différents modules.

Il est également intéressant de voir comment le module s'adapte parfaitement aux 10 langues qui sont intégrées dans le jeu. Notons que ces adaptations n'ont même pas besoin de motion capture en amont. Par ailleurs, l'algorithme permet également d'associer de nombreux mouvements du visage, des paupières aux yeux en passant par les muscles du front, autant de détails qui devraient rendre les scènes de discussion plus réalistes et immersives.