CyberPunk 2077 : on pourra terminer le jeu sans suivre la quête principale

C'est une information qui en dit long sur la façon dont a été pensé tout le jeu : il sera possible de finir Cyberpunk 2077 sans boucler la quête principale.

Le lead designer des quêtes de Cyberpunk 2077, Pawel Sasko, a confirmé au site Spidersweb qu'il ne sera pas nécessaire de suivre la quête principale du titre pour le finir. Sans trop en révéler sur l'intrigue et les missions, le développeur indique avoir repris le schéma lancé sous The Witcher 3 avec encore plus de profondeur.

Ainsi, l'ordre des quêtes sera différent en fonction de chaque joueur. Le jeu décidera par lui même quelle quête proposer à quel moment, et s'adaptera en fonction des actions du joueur pour conserver une ligne cohérente. Chaque quête sera activée en fonction de certains prérequis qui pourront être réalisés sans le savoir par le joueur au fil de ses actions dans Night City.

La classe de personnage sélectionnée au moment de créer son avatar aura une influence directe sur le début du jeu, après quoi le titre s'adaptera pour proposer des quêtes adaptées et permettant au joueur d'obtenir la meilleure expérience de jeu possible, en fonction de sa classe et de ses capacités.

Le système très poussé combiné à un univers qui évolue en temps réel et sans barrières permettrait ainsi de boucler le titre sans suivre la quête principale. On peut ainsi imaginer réussir à résoudre certaines tâches ou éliminer certaines cibles sans même que cela ne soit indiqué au joueur dans le cadre d'une mission, par simple opportunisme ou même hasard.