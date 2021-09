Cyberpunk 2077 et Witcher 3 : les versions Next Gen maintenues pour fin 2021

Malgré les nombreux retards accumulés et les rumeurs, CD Projekt confirme une nouvelle fois que les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 sortiront cette année.

Initialement prévues pour le début d'année 2021, les versions next gen de Cyberpunk 2077 ont été repoussées plusieurs fois. La faute à un jeu sorti trop tôt dans une version débordante de bugs et des versions PS4 / Xbox One ayant cités de vives polémiques.

Ce qui devait se présenter comme une formalité a viré au cauchemar et CD Projekt a passé le premier semestre 2021 à tenter de corriger les bugs pour proposer enfin une version acceptable de son titre, y compris sur les plateformes d'ancienne génération.

Malheureusement pour les joueurs, aucune version PS5 ou Xbox Series n'a été encore publiée et pour profiter du titre dans sa version la plus aboutie et séduisante, il faut automatiquement choisir la version PC, à condition d'avoir la machine équipée pour le faire tourner correctement.

Lors de la publication de ses résultats du premier semestre, CD Projekt a toutefois de nouveau confirmé que la version next gen de son jeu sortira bien avant la fin de l'année, et que cela concernera également The Witcher 3.

Il est évident que CD Projekt ne reproduira pas le meme scénario que lors de la sortie du titre et que le studio va se donner le moyen et le temps de peaufiner ses versions next gen. Et il y a fort à parier que ce n'est qu'une fois ces versions sorties que le studio multipliera la sortie des DLC gratuits promis.