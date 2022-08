Cybersécurité des hôpitaux : une enveloppe de 20 millions d'euros du gouvernement

Ministre de la Santé et de la Prévention et ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, François Braun et Jean-Noël Barrot ont annoncé un investissement de 20 millions d'euros supplémentaires pour le renforcement de la cybersécurité des hôpitaux et établissements de santé en France.

Cette annonce au eu lieu après la cyberattaque dont a été victime le Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) à Corbeil-Essonnes en Île-de-France. En raison de cette cyberattaque, un plan blanc a été déclenché le 21 août.

Un type de ransomware a été identifié - il pourrait s'agir de Lockbit - et une demande de rançon de 10 millions de dollars a été formulée par l'attaquant. Le paiement de cette rançon est évidemment totalement écarté. François Braun a qualifié d'inadmissible la cyberattaque en l'encontre du CHSF, et Jean-Noël Barrot a souligné que " la cybersécurité des hôpitaux est une priorité du gouvernement. "

Pour des audits de l'Anssi

En France, 135 groupements hospitaliers ont été intégrés à la liste des opérateurs de service essentiels. Avec le contrôle de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (Anssi), cela implique la mise en application de règles de sécurité informatique plus strictes et les meilleures pratiques de cybersécurité pour les systèmes d'information.

Pour le renforcement de la cybersécurité des établissements de santé avec la réalisation d'audits, une première enveloppe de 25 millions d'euros avait été annoncée l'année dernière. Elle faisait partie des 136 millions d'euros dédiés au budget de l'Anssi.

Les 20 millions d'euros supplémentaires seront " tirés des moyens débloqués à l'occasion du Ségur du numérique en santé ", rapporte l'AFP. " Ils permettront de quasi doubler le nombre d'établissements de santé bénéficiant de ce parcours de sécurisation qui les immunisera contre ce type d'attaques ", a déclaré Jean-Noël Barrot.