Tesla Cybertruck : Elon Musk espère débuter les livraisons mi-2023

Promis pour être plus polyvalent qu'un pick-up et plus performant qu'une voiture de sport, le Cybertruck avait marqué les esprits par son design anguleux atypique lors de sa présentation fin 2019. Depuis, ce premier pick-up électrique de Tesla se fait attendre.

Dans le cadre de la publication des résultats du groupe pour le deuxième trimestre, le patron Elon Musk a répondu à cette question : Quand le Cybertruck sera-t-il officiellement disponible ? Pas de réponse tranchée, mais un espoir. " Nous espérons pouvoir commencer à les livrer au milieu de l'année prochaine. "

Electrek avait déjà rapporté cette échéance de mi-2023 pour une mise en production du Cybertruck. Tesla aurait enregistré plus de 1,27 million de réservations pour le Cybertruck, soit l'équivalent de plus de 80 milliards de dollars.

Un Cybertruck made in Austin

Tesla assure progresser concernant " l'industrialisation du Cybertruck " et dont la production est actuellement prévue à Austin. " Nous apporterons un autre niveau de simplicité et d'amélioration de la fabrication avec Cybertruck et les futurs produits dont nous ne sommes pas encore prêts à parler ", ajoute Elon Musk.

Ce qui reste encore à accomplir pour que le Cybertruck - qui est au final toujours en développement - devienne réalité n'est pas très clair. Globalement, Elon Musk reconnaît que Tesla a un problème de production, mais certainement pas de demande.