CZUR ET16 Plus et ET18 Pro : deux scanners de livres ultrapuissants

Le scanner CZUR ET bénéficie de la technologie brevetée de courbe d’aplatissement. Grâce à cette dernière, il utilise 3 lignes laser qui analysent les contours du livre pour calculer la courbure de la page afin de produire une image aplatie. Le scanner est facile d’utilisation, mais aussi très rapide, il peut ainsi scanner 300 pages en 10 minutes !

Le scanner possède aussi la fonction Auto-Scan qui permet de numériser automatiquement lorsque vous tournez une page, pratique. Il peut être aussi équipé d’une pédale (en option) pour déclencher le scan. Le CZUR ET peut prendre en charge les formats A4 et A3 sans souci, parfait donc pour tout type de documents comme des cartes, de gros livres ou des magasines. Il est aussi capable de scanner des documents papier glacé.

Ce dernier est livré avec un logiciel d'OCR disposant d'une licence à vie permettant de modifier vos documents numérisés (recadrage, contraste, épaisseur, etc.), et les enregistrer sous divers formats comme PDF, Word ou TIFF. Le logiciel peut aussi séparer automatiquement en deux un livre avec ses deux pages ouvertes.

Le modèle ET16 Plus possède un capteur de 16 MP avec une définition de 4608 x 3456 pixels soit 250 DPI. Vous trouverez le CZUR ET16 Plus au prix de 319 € au lieu de 367 € avec le code CZUR20 et une livraison gratuite en moins de 7 jours.

Quant au modèle ET18 Pro, il possède un capteur de 18 MP avec une définition de 4896 x 3672 pixels soit 275 DPI. Il dispose d'une connexion WiFi afin de pouvoir le connecter sans fil à votre PC.

Vous trouverez le CZUR ET18 Pro au prix réduit de 408 € au lieu de 454 € avec le code CZUR20 et également la livraison gratuite en moins de 7 jours.