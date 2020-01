Daisy : le nouveau robot d'Apple pour des iPhone recyclés à 100%

Il y a quatre ans de cela, Apple présentait Liam, un robot spécialisé dans le désassemblage de l'iPhone qui se chargeait de démonter les dispositifs et de trier les composants dans le but de recycler certaines pièces et matières.

L'idée derrière Liam était de répondre aux enjeux écologiques d'une part en favorisant la récupération et le recyclage de ses appareils, mais également économique en réduisant sa dépendance en matières premières. Liam se chargeait ainsi de récupérer la batterie, le capteur photo, l'écran, la coque, le tiroir nanoSIM et les vis des iPhones de façon entièrement automatisée.

Pour aller plus loin, Apple a récemment annoncé la création d'un nouveau robot baptisé Daisy qui est actuellement déployé dans l'usine d'Apple à Austin au Texas. Le robot est capable de démonter un iPhone pour récupérer 14 matériaux différents qui sont envoyés ensuite dans des centres de recyclage visant à produire de nouveaux terminaux d'Apple.

Actuellement, Daisy est capable de démonter et de trier les composants de 200 iPhone par heure, 7j/7 24h/24 pour un total de 4800 iPhone par jour.

Mieux encore, Apple précise que Daisy pourrait s'adapter assez facilement à d'autres industries, notamment celles de la construction automobile, avec en ligne de mire la récupération du cobalt et autres métaux rares dans les batteries des véhicules électriques.

À termes, Apple espère pouvoir recycler 100% des composants de ses iPhone, la société a encore un peu de marge de progression devant elle, mais elle dispose toutefois d'une sérieuse avance sur la concurrence.