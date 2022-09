Dall-E : la créativité de l'intelligence artificielle artistique est ouverte à tous

L'intelligence artificielle Dall-E ne cesse de surprendre en jouant sur notre fibre artistique. Un simple décriptif écrit ou une image de référence et la voilà qui dessine la scène ou crée des variations d'un dessin, un tableau, un décor.

Récemment, l'IA est allée encore plus loin en ouvrant la voie de l'outpainting, à savoir imaginer ce qui n'est pas dans le cadre de l'image originale tout en conservant le style et la pertinence.

Jusqu'à présent, ces prouesses n'étaient pas directement accessibles et nécessitaient de s'inscrire sur une liste d'attente. Bonne nouvelle, son créateur Open AI annonce que Dall-E est désormais accessible au grand public.

Imaginez ce que vous voulez, l'IA le dessine

Une simple adresse e-mail suffit pour commencer à utiliser l'IA artistique (toujours en beta) et créer de nouvelles images. Open AI indique que plus de 1,5 million de personnes utilisent déjà le processus pour créer 2 millions d'images chaque jour, entraînant dans le même temps l'intelligence artificielle.

Sachant les biais qui peuvent intervenir dans les intelligences artificielles, la mise à disposition du service s'accompagne d'un système de filtres interdisant la production de contenus à caractère sexuel, violents, discriminatoires, haineux, choquants, relais de complotismes et même politiques.

"Une peinture à l'huile d'un chat loufoque avec un bonnet" (création Dall-E)



(on voit que la requête en français a inspiré pour le bonnet...La même proposition en anglais génère un chat - différent - avec une casquette et en italien un matou doté d'un bonnet de peintre. Vous avez dit stéréotypes ?)

Ces limites visent aussi à éviter de produire des images pouvant nuire aux personnes ou susceptibles de véhiculer des informations mensongères. Cet aspect sera sans doute l'une des conditions de survie dans le temps du service.

Une fois cette politique des contenus acceptée, chacun dispose d'un fonds de 50 crédits gratuits (chaque crédit donnant lieu à une création), avec 15 crédits renouvelés chaque mois, afin d'éviter les abus. Il reste par ailleurs possible d'acheter des crédits supplémentaires (115 crédits pour 15 dollars).

Une exploration fascinante

Dans sa version améliorée Dall-E 2 datant de 2022, l'IA permet donc toujours plus de possibilités et l'ouverture au grand public va permettre de lui assurer un entraînement démultiplié.

Celui-ci permettra aussi de diversifier la matière première (les descriptifs et images) fournie à l'IA afin de la rendre plus pertinente et de limiter le biais algorithmique classique la conduisant vers les mêmes solutions et stéréotypes.

On retrouve là l'importance de la qualité des données de départ et la quête pour ne pas surreprésenter les stéréotypes que l'IA finit par faire émerger dans le flot des représentations qui lui ont été soumises.

A l'essai, toutes les requêtes ne donnent pas forcément un résultat pertinent ou agréable à l'oeil et il faudra affiner le descriptif avec des termes précis pour obtenir de meilleurs résultats.

Chaque proposition est accompagnée de quatre représentations que l'on pourra ensuite modifier et partager. Pour tenter l'aventure créative de Dall-E 2, il suffit de s'inscrire sur le site et de se laisser guider.