En danger, une nageuse sauvée par son Apple Watch

Apple se délecte des faits divers impliquant le sauvetage de personnes par sa montre connectée, et c'est un nouveau cas qui fait la une de certains journaux locaux.

Le 15 juin dernier, une Américaine décidait d'aller se baigner dans la rivière Columbia dans le Colorado. Habituée de la pratique, l'eau à seulement 13 degrés ne l'a pas découragée.

Malheureusement, le courant ce jour-là la bouscule et rapidement, la nageuse se retrouve bloquée. Son pied se retrouve coincé sous des rochers et elle se retrouve ainsi dans une eau particulièrement froide sans possibilité d'en sortir seule.

Elle appelle donc les secours depuis son Apple Watch. Ces derniers arrivent dans la demi-heure et réussissent à l'extirper de la rivière. La nageuse en hypothermie est sauvée et doit ainsi son salut à son Apple Watch.

Ce n'est pas la première fois que l'appareil d'Apple est utilisé pour sauver des vies. La marque en fait d'ailleurs la promotion dans ses spots publicitaires en mettant en avant le détecteur de chutes par exemple qui propose automatiquement à l'utilisateur de réaliser un appel d'urgences avec partage de géolocalisation aux secours. Sans confirmation pendant 1 min, l'appel est automatiquement réalisé pour permettre aux secours d'intervenir le plus rapidement possible, et les proches du porteur sont également contactés.