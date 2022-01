Dark Souls : une faille de sécurité majeure découverte sur PC

Ce type de problème reste heureusement relativement rare dans l'univers du jeu vidéo et pourtant cela fait déjà deux fois que From Software est confronté à la situation : une nouvelle faille majeure a été repérée dans le netcode de Dark Souls sur PC.

C'est au sein de Dark Souls Remastered, Dark Souls II et Dark Souls III sur PC qu'une faille a été découverte. Une faille qui représente un risque majeur pour les joueurs connectés aux serveurs du jeu.

Des pirates pourraient ainsi mettre la main sur les données personnelles des joueurs et installer des logiciels malveillants à distance sur leurs machines. Jonientz, un membre de Reddit a compilé un hack et contacté From Software pour avertir de la situation, mais n'a obtenu aucune réponse. Il a donc annoncé qu'il piraterait en direct des streamers populaires sur Dark Souls III, une fois chose faite From Software n'a pas eu d'autres choix que de le prendre au sérieux.

En attendant que la situation soit corrigée, From Software a tout simplement désactivé les serveurs PvP de ses trois jeux. La situation préoccupe les joueurs à quelques jours de la sortie d'Elden Ring sur PC, espérons que From Software se penche sur le sujet et évite de reproduire la faille dans son prochain titre.