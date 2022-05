Mandrake 2 : la DARPA a testé des communications satellite par laser

L'expérience est militaire mais elle préfigure les possibilités de communication par satellite dans le cadre de constellations gravitant en orbite basse autour de la Terre. Le test Mandrake 2 réalisé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) durant le mois d'avril a permis d'échanger de grands volumes de données entre deux satellites.

Un laser et des terminaux optiques ont été utilisés durant cette tentative de 40 minutes qui a créé un lien pour l'échange de 200 Go de données entre les satellites distants de 100 kilomètres.

Credit : CACI

Cette réussite est de bon présage pour un futur réseau mesh en orbite basse destiné à l'armée américaine et montre surtout que la communication est réalisable avec des équipements standard et non plus avec des prototypes de laboratoire.

Démonstration avec des équipements commerciaux

La SDA (Space Development Agency) doit mettre en orbite une constellation de plus d'une centaine de satellites dont les 20 premiers seront lancés cet automne. Si ce premier lot n'aura pas de liaison optique, la génération suivante en sera dotée d'ici 2024.

Outre la communication inter-satellite, il sera possible de communiquer avec des stations au sol et des aéronefs. Plusieurs fournisseurs de terminaux optiques sont sur les rangs pour équiper les satellites de la SDA avec des solutions produites à une échelle industrielle.