Défense planétaire : la Nasa va tenter de dévier un astéroïde en le percutant

Dans le cadre de la mission DART, une sonde spatiale kamikaze de la Nasa est sur le point de s'écraser sur un astéroïde dans le but de dévier sa trajectoire.

La mission DART - Double Asteroid Redirection Test - de la Nasa a quitté la Terre le 24 novembre 2021 à la suite du décollage d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la Californie aux États-Unis. Elle comprend une sonde spatiale qui atteindra son objectif final dans la nuit de lundi à mardi.

La cible est un système d'astéroïde binaire Didymos actuellement situé à un peu plus de 11 millions de kilomètres de la Terre. Et il ne s'agira pas d'une simple visite de courtoisie. Le 26 septembre à 23h14 GMT (mardi 27 septembre à 01h14 heure de Paris), la sonde DART va en effet entrer en collision avec l'astéroïde Dimorphos.

En orbite autour de Didymos (780 m de diamètre), Dimorphos mesure près de 163 mètres de diamètre et a une masse estimée de 4,8 milliards de kg. La sonde spatiale s'écrasera sur Dimorphos avec une vitesse d'environ 6,58 km/s (près de 23 700 km/h) et une masse d'impact de 560 kg.

Une déviation par impact cinétique

L'impact visera le centre de Dimorphos et devrait avoir pour conséquence de diminuer d'environ 10 minutes sa période orbitale autour de Didymos qui est de 11 heures et 55 minutes. La petite modification de trajectoire pourra être mesurée grâce à des télescopes et radars sur Terre.

" DART est la première mission d'essai de défense planétaire au monde. […] Bien qu'aucun astéroïde connu ne représente une menace pour la Terre, la mission DART démontrera qu'un engin spatial peut naviguer de manière autonome jusqu'à un impact cinétique sur un astéroïde cible relativement petit ", écrit la Nasa.

L'Agence spatiale américaine espère démontrer que cette technique d'impact cinétique est viable pour dévier un astéroïde réellement dangereux, dans l'éventualité d'une telle découverte.



Vidéo de la Nasa pour le lancement de DART en novembre



Et Hera pour l'ESA

DART a pour seul instrument une caméra haute résolution DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical navigation) pour des images d'aide à la navigation précise. Elle sera notamment utilisée lors des 4 dernières heures avant l'impact pour cibler l'astéroïde, et avec des images détaillées de la surface.

Déployé il y a quelques jours, un nanosatellite LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging Asteroids) de l'Agence spatiale italienne va permettre d'envoyer des images de l'impact entre DART et Dimorphos.

Avec un décollage prévu en 2024, une sonde spatiale Hera de l'Agence spatiale européenne survolera l'astéroïde Dimorphos en 2026. Elle observera de près les conséquences de l'impact cinétique sur Dimorphos et calculera sa masse.