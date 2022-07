Datacenter 0 - canicule 1 : quand les chaleurs font tomber un datacenter à Londres

Les serveurs situés dans les datacenter n'aiment pas trop la chaleur c'est bien connu. Celui de Londres appartenant à Google vient d'en subir les conséquences en tombant en panne. Et 24 h après, le centre est toujours perturbé.

En début de semaine, le thermomètre a explosé provoquant des températures qui dépassaient les 40 °C à Londres. Un des bâtiments situés dans la zone « europe-west2-a » n'a ainsi pas supporté les fortes chaleurs.

Mardi 19 juillet vers 1h du matin, un incident est signalé indiquant une « défaillance liée au refroidissement » sur l'un des bâtiments. Cela a provoqué l'arrêt de certains serveurs. Par sécurité, les techniciens ont coupé une plus large zone et ils ont limité les lancements de Google Compute Engine, un service qui permet aux entreprises de lancer des charges de travail sur les serveurs de Google.

Vers midi ce mardi les services ont été relancés, mais certains services ne fonctionnaient toujours pas correctement ce mercredi midi comme l'API Gateway qui permet de développer, sécuriser ou de déployer les API. Dans la liste des services qui posaient encore problème, on note Google Cloud SQL, GC Storage, Google Kubernetes Engine ou de Persistent Disk. Actuellement, tout semble être revenu à la normale, mais cet incident risque fort de forcer les gestionnaires de datacenters à revoir leurs plans de sécurisation des sites face à des risques de canicules toujours plus élevés. D'autant plus que le refroidissement croissant de ces bâtiments obligera à une surconsommation électrique très problématique en cette période de crise mondiale de l'énergie.