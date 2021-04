Days Gone sortira le 18 mai sur PC

En février dernier, Sony annonçait le portage de Days Gone sur PC. Il s'agira ainsi de la seconde franchise jusqu'ici restée comme une exclusivité PlayStation à s'inviter sur PC, après Horizon Zero Dawn.

Sony cherche à toucher de plus en plus de joueurs, et puisque les consoles se rapprochent de plus en plus des architectures PC, il devient logique de voir les titres du groupe s'inviter sur le support... Situation d'autant plus logique que Microsoft déploie quasiment systématiquement l'ensemble de ses titres en version Xbox et Windows.

On ne connaissait encore toutefois pas la date de sortie du jeu, mais Sony vient de corriger le tir et annonce une sortie fixée au 18 mai à la fois sur Steam et sur l'Epic Games Store.

Cette version PC du jeu proposera des graphismes améliorés, la prise en charge clavier et souris, ainsi qu'une compatibilité avec les écrans ultra larges jusqu'au format 21:9. Par ailleurs, le jeu sera directement proposé avec l'ensemble des contenus additionnels sortis depuis sa sortie originale sur console.