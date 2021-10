DDR5 : Galax présente d'étonnants modules RAM façon Lego

Le fabricant Galax fait beaucoup parler depuis quelques jours après avoir dévoilé d’étonnants modules de mémoire DDR5 qui empruntent leur design à la marque LEGO, le spécialiste de la brique en plastique.

La marque a dévoilé des concepts de ses barrettes DDR5 qui proposent des fixations au niveau du dessus du radiateur qui permettent de fixer des briques de lego compatibles. Les briques en question seront transparentes et colorées, permettant ainsi de profiter d'un jeu de lumière situé sur la tranche de la barrette.

Il ne s'agit que de prototypes pour l'instant et ce type de produit s'adresse avant tout aux amateurs de personnalisation et d'esthétique. Une situation qui se confirme au regard des performances annoncées par Galax puisque les barrettes offriront une fréquence de 4800 MHz et seront déclinées en plusieurs kits de 16 Go (2x8Go), 32 Go (2X16Go) et 64 Go (2X32 Go), la date de sortie n'a pas été communiquée à ce jour.