DDR5 et DDR4 : les prix des mémoires DRAM à la baisse cet été

Si les premières barrettes de mémoire DDR5 présentaient des tarifs prohibitifs à leur lancement fin 2021, une baisse des prix s'est amorcée depuis le début de l'année et a déjà divisé par deux certains tarifs.

L'appétence pour la nouvelle mémoire, liée à l'arrivée des premières machines compatibles, qui aurait pu maintenir des prix élevés, est en fait contrée par la plus faible demande générée par l'inflation et le conflit ukrainien ainsi que par les confinements en Chine pour cause de reprise de Covid-19, ce qui tend plutôt à créer une situation d'offre plus élevée que la demande, notent les analystes de TrendForce.

Des prix toujours en baisse pour la DDR5

Cela devrait conduire à une chute des prix de la DRAM de 3 à 8% sur le troisième trimestre, avec en particulier une baisse jusqu'à 5% pour la DDR5. Les ventes de PC et de smartphones sont plutôt sur des niveaux faibles actuellement et rien ne semble devoir s'améliorer à court terme.

Cela concerne aussi la mémoire graphique GDDR alors que les ventes de cartes graphiques tendent également à baisser sous l'effet de plusieurs facteurs : contraction du marché des cryptomonnaies, inflation, attente des prochaines générations de GPU...