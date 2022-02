Dying Light 2 : les 2 premières heures de gameplay en vidéo

Techland prépare la sortie de Dying Light 2 cette semaine et communique beaucoup autour de son titre afin de rassurer les joueurs.

La transparence est de mise afin d'éviter de reproduire la sortie catastrophique de Cyberpunk 2077 et l'on a découvert des images des versions PS4 et Xbox One il y a quelques jours.

Si vous hésitez toujours à acheter le jeu, sans doute que la nouvelle vidéo en fuite du titre vous aidera à vous décider. Dans cette vidéo, ce sont les 2 premières heures du jeu qui sont ainsi présentées, permettant de bien prendre connaissance du scénario, de l'ambiance et des mécaniques du jeu.

Les joueurs ayant apprécié le premier opus ne seront pas dépaysés, et le début de l'aventure ne laissera personne sur la touche puisque les développeurs ont fait le choix de présenter progressivement les différents types d'infectés.

Dying Light 2 Stay Human sortira le 4 février sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.