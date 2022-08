Dead Island 2 : la date de sortie se précise

Le titre Dead Island avait marqué les esprits en proposant un riche univers constitué d'une île paradisiaque transformée en enfer avec l'irruption de zombies face à un groupe d'humains décidés à s'en sortir coûte que coûte.

Exploration, traque, amélioration d'équipement et missions variées en avait fait un beau succès prolongé par Dead Island : Riptide. Mais pour une suite Dead Island 2 ardemment attendue, le temps s'est étiré depuis le lancement du premier opus en 2014.

C'est que le projet a été transféré de studio en studio jusqu'à une reprise en 2019 par Dambuster Studios (Deep Silver). Depuis, le mystère court toujours quant à une date de sortie mais le voile vient peut-être d'être en partie levé via un listing sur Amazon qui fournit une date bien précise : le 3 février 2023.

De l'autre côté de la barrière

N'étant pas encore confirmée par le studio, elle reste sujette à caution mais donne une lueur d'espoir pour les fans. La présentation d'Amazon fournit par ailleurs des indications sur le scénario et des captures d'écran.

L'action se transposera donc à Los Angeles mise en quarantaine après une invasion de zombies. Le groupe de héros a été mordu mais est immunisé...avec sans doute des conséquences qui en émergeront.

Il devra découvrir la vérité derrière l'épidémie et ce qui en est à l'origine. L'action se veut toujours action RPG avec vue FPS permettant une progression des personnages, avec des arbres de skills et une multitude d'armes et d'équipements dans une ambiance horrifique.