Dead Island 2 : une version jouable de 2015 en fuite sur la toile

Dead Island 2 nous revient d'entre les morts : le jeu au développement on ne peut plus chaotique vient d'apparaitre sur la toile au fil d'une version jouable datant de 2015.

Dead Island 2 devait faire suite au premier volet d'une franchise ayant rencontré un certain succès auprès des joueurs pour son aspect à la fois trash, nerveux et atypique.

Le titre avait été annoncé à l'E3 2014 avant que le projet ne passe de studio en studio pour finir par être récupéré par Dambuster Studios (Deep Silver) en aout 2019. Et si le studio n'a pas donné de nouvelles de l'avancement du projet, le jeu lui-même se retrouve sur 4Chan depuis quelques jours.

Il s'agit d'une version jouable du titre qui date de juin 2015 et qui est donc le fruit du travail du studio Yager qui en avait la responsabilité à ce moment. Deep Silver n'avait toutefois pas accroché avec la vision que le studio se faisait du titre et mis terme à la collaboration après 3 années de développement, entrainant une perte de temps et d'argent conséquente.

De nombreuses vidéos sont ainsi apparues sur la toile pour présenter le titre, mais sachant que Dambuster Studios a repris le projet de zéro, on ne devrait rien retrouver de tout ce qui est présenté ici dans le jeu final, qui sortira sur les machines de prochaine génération.