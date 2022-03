Dead Space Remake donne rendez-vous ce vendredi

Electronic Arts a confirmé il y a quelques mois qu'un remake de Dead Space était prévu et le jeu nous donne désormais rendez-vous ce vendredi pour plus d'informations.

EA Motive prépare une grande annonce qui interviendra ce vendredi : le studio d'EA devrait profiter de cette semaine pour en dévoiler un peu plus sur le remake de Dead Space qui est en préparation depuis quelques années.

Rappelons qu'Electronic Arts avait confirmé en juillet dernier qu'un remake de Dead Space était en préparation, pour le plus grand plaisir des fans.

La franchise s'était arrêtée avec Dead Space 3 en 2013 et aucun autre titre n'était sorti depuis, sans véritable explication puisque la saga a connu un énorme succès grâce à son ambiance particulière mêlant science-fiction, Space opera et horreur... Le tout avec une patte graphique particulière notamment du fait d'une interface minimaliste directement intégrée dans les armures et les armes du joueur.

Les développeurs nous invitent ainsi à tendre l'oreille ce vendredi 11 mars à 19h pour en découvrir un peu plus du remake en préparation. Le titre pourrait sortir en automne cette année, mais rien n'est assuré pour le moment.