Dead Space Remake : une présentation le 12 mai

C'est un monument du jeu vidéo d'horreur qui fait actuellement l'objet d'un remake : Dead Space reviendra prochainement sur PC et consoles de jeux.

Electronic Arts et Motive Studio ont prévu une présentation qui se tiendra demain le 12 mai et qui s'intitule "Crafting the Tension". Comme pour le précédent rendez-vous focalisé sur l'environnement sonore, il sera question de permettre aux développeurs d'expliquer certains aspects de la conception artistique du jeu.

Toujours plus dans l'horreur

On l'avait déjà vu lors de la précédente vidéo des développeurs, le remake de Dead Space fait l'objet de soins particuliers. Motive Studios retravaille tous les aspects du titre et l'on a vu combien le travail sur le son peut donner une nouvelle dimension au titre avec un aspect à la fois plus réaliste, immersif et horrifiant.

Dans la prochaine présentation, nous devrions découvrir comment les équipes travaillent la mise en scène pour faire monter la tension progressivement jusqu'à nous effrayer au plus haut point.

Rendez-vous à 19h le 12 mai pour le livestream d'EA Motive sur Twitch et YouTube.