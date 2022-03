Dead Space : le remake se compare à l'original en vidéo

La semaine dernière, Electronic Arts prenait la parole pour présenter un peu plus en détail le travail réalisé sur le remake de Dead Space.

Dans une vidéo, on découvrait ainsi principalement les améliorations réalisées au niveau de l'ambiance sonore et plus généralement des sons intégrés au jeu. Il s'agit pour EA Motive de proposer une expérience plus immersive avec de nouveaux effets sonores, plus réalistes et avec des technologies plus modernes que celles disponibles lors de la sortie du titre original.

La vidéo diffusée a également permis de présenter quelques minutes de gameplay du jeu pour mettre en lumière ces améliorations sonores.

La chaine YouTube Cycu1 a récupéré le contenu pour le comparer ainsi au titre original, afin de mettre plus en avant les différents changements esthétiques et sonores réalisés dans le remake.

L'occasion de repérer des textures bien plus détaillées, des éclairages bien plus réalistes et travaillés... Le titre devrait encore largement évoluer d'ici sa sortie, prévue au début d'année 2023 sur PC et consoles.