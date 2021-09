Dead Space : le remake se dévoile

Electronic Arts avait fait beaucoup de bruit en annonçant le retour de la franchise Dead Space et un remake du premier opus. Le titre est depuis, très attendu par les joueurs, puisque la franchise avait été abandonnée sans raison particulière malgré une forte popularité et un style quasiment unique sur le marché.

EA Motive a réalisé une vidéo live présentant une partie du titre, des images reprises et comparées au jeu original dans la vidéo ci-dessous.

Les développeurs ont encouragé les spectateurs à partager leurs retours sur le contenu présenté. On a ainsi découvert un Dead Space bien plus sombre notamment grâce à l'utilisation de nouveaux jeux de lumière. Le titre affiche également bien plus de détails et des temps de chargements réduits.

Les nécromorphes ont également subi un lifting important et son bien plus détaillés que dans la version d'origine. La peau de ces derniers subira différentes affections en fonction des armes utilisées.

Une refonte des parties en apesanteur est également au menu pour proposer plus de liberté aux joueurs et se vouloir plus agréables.

Au global, le scénario du titre a été conservé, mais la narration a été révisée pour renforcer certains personnages annexes à travers les documents et enregistrements audio récupérés. Fait notable : les joueurs pourront désormais entendre Isaac Clarke (le personnage incarné) pour la première fois, il sera doublé par Gunner Wright dans la version anglophone.