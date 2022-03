Dead Space : le remake sortira en 2023

Après plusieurs mois d'attente, Electronic Arts est revenu avec quelques informations concernant le remake de Dead Space et évoque une date de sortie.

Vendredi dernier, Electronic Arts donnait rendez-vous aux joueurs pour partager quelques informations concernant le remake de Dead Space en cours.

Lors de l'événement en live, il a surtout été question d'évoquer le travail réalisé au niveau du son dans le titre. L'ambiance sonore a ainsi été retravaillée pour proposer plus d'immersion au joueur et renforcer les phases de tension et éléments de surprises.

Les développeurs ont ainsi présenté le système A.L.I.V.E qui "contrôle la fréquence cardiaque, la respiration et la voix d'Isaac. Mais le titre proposera également des effets audio d'occlusion et d'obstruction avec une atténuation du son en fonction de sa dispersion en 3D et des matériaux traversés ou percutés.

La vidéo s'est terminée sur 2 minutes de gameplay de la version actuellement en développement qui se veut déjà sérieusement aboutie.

Néanmoins, il faudra patienter pour mettre la main sur le remake puisque la sortie a été évoquée pour "le début d'année prochaine", soit au premier trimestre 2023 sur Xbox Series, PS5 et PC.