Deathloop : quelle configuration pour en profiter ?

DeathLoop est un titre très attendu de par son concept assez original, et on sait désormais quelle configuration il faudra disposer pour en profiter pleinement.

Deathloop est le prochain titre d'Arkane Lyon, le studio à qui l'on doit l'excellente et très originale saga Dishonored.

Une fois de plus, le concept est on ne peut plus original puisque le joueur sera plongé dans la peau d'un assassin lui-même bloqué dans une boucle temporelle l'amenant quasiment systématiquement à sa mort.

Le titre se présente ainsi comme un FPS en mode die and retry et proposera des mécaniques de téléportation et mécanismes poussés qu'il faudra optimiser pour enfin sortir de la boucle temporelle et sauver sa peau.

Et alors que le titre sortira le 14 septembre prochain sur PC, on découvre les configurations minimales,recommandées et Ultra pour profiter du titre. Elles se détaillent comme suit :

Configuration minimum pour 1080P / 30 FPS / LOW SETTINGS :

- OS : Windows 10 64 bit

- Processeur : Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz ou AMD Ryzen 5 1600

- Memoire : 12 Go

- GPU : Nvidia GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go)

- DirectX : Version 12

- Stockage : 30 Go disponibles HDD

Configuration recommandée : 1080P / 60 FPS / HIGH SETTINGS :

- OS : Windows 10 64 bit

- Processeur : Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz ou AMD Ryzen 7 2700X

- Memoire : 16 Go

- GPU : Nvidia RTX 2060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 5700 (8 Go) - DirectX : Version 12

- Stockage : 30 Go disponibles SSD

Configuration ULTRA 4K : 4K / 60 FPS / ULTRA SETTINGS :

- OS : Windows 10 64 bit

- Processeur : Intel Core i9-10900K @ 3.70GHz ou AMD Ryzen 7 3800XT

- Memoire : 16 Go

- GPU : Nvidia RTX 3080 (10 G0) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

- DirectX : Version 12