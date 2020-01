Débits Netflix : les FAI vers leur plus haut historique

Dans le dernier baromètre mensuel de Netflix, les débits moyens ont progressé pour tous les FAI classés. Un plus haut historique quasiment général.

Netflix a publié cette semaine son indice de performance des FAI pour le mois de décembre 2019. Cet indice fait figure de baromètre mensuel et présente les débits moyens constatés par Netflix aux heures de grandes écoutes (hors réseaux cellulaires) pour ses contenus regardés en streaming par ses utilisateurs.

" Le débit indiqué dans l'indice de performance des FAI n'est pas une mesure du débit maximal ni une indication de la capacité maximale d'un FAI ", souligne le service américain de SVOD.

Pour les dernières positions du classement, il y a un peu de changement avec la dernière place désormais occupée par SFR (xDSL) et un débit moyen de 3,42 Mbps. Avec 3,56 Mbps, Free repasse devant SFR. Pour SFR, il s'agit du réseau non THD.

En tête, c'est justement SFR THD (très haut débit ; fibre et câble) avec 4,36 Mbps. Bouygues Telecom et Orange font jeu égal à 3,85 Mbps.



On remarquera surtout que les débits moyens relevés par Netflix sont tous à la hausse pour les FAI et alors que la période de fin d'année est particulièrement chargée. En prenant comme référence l'indice de Netflix en France, ce sont les plus hauts historiques avec tous les FAI sauf Bouygues Telecom, mais de peu pour ce dernier.

C'est du reste une tendance qui se dessine pour l'ensemble des pays en Europe où Netflix est présent. Faut-il y voir une amélioration des infrastructures globales pour le réseau ou de meilleures interconnexions avec le réseau de Netflix ? La tendance sera en tout cas à confirmer dans les prochains mois.