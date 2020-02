Débits Netflix : coup de mou général pour les FAI

Dans le dernier baromètre mensuel de Netflix, les débits moyens ont baissé pour tous les FAI classés. Cela met fin à la tendance auparavant observée qui laissait espérer des débits de plus en plus élevés.

Netflix a publié cette semaine son indice de performance des FAI pour le mois de janvier 2019. Cet indice est une sorte de baromètre mensuel. Il présente les débits moyens constatés par Netflix aux heures de grandes écoutes (hors réseaux cellulaires) pour ses contenus regardés en streaming par ses utilisateurs.

" Le débit indiqué dans l'indice de performance des FAI n'est pas une mesure du débit maximal ni une indication de la capacité maximale d'un FAI ", souligne le service américain de SVOD qui compte plus de 6,7 millions d'abonnés en France.

Les mois se suivent et ne se ressemblent pas forcément. En décembre et en pleine période chargée de fin d'année, les débits moyens relevés par Netflix étaient tous à la hausse et jusqu'à tendre vers leurs plus hauts historiques.



En janvier, c'est par contre un baisse générale. SFR THD (très haut débit ; fibre et câble) reste en tête avec 4,14 Mbps. Bouygues Telecom et Orange suivent, mais ne sont plus exactement à égalité avec respectivement 3,78 Mps et 3,77 Mbps.

Free est crédité d'un débit moyen de 3,50 Mbps et SFR (xDSL) ferme la marche avec 3,26 Mbps. C'est du reste pour SFR - tous réseaux confondus - que la baisse de janvier est la plus sensible.