Découverte d'une nouvelle exoplanète proche de notre Terre

Les outils mis à disposition des scientifiques pour la recherche spatiale atteignent des niveaux de performances de plus en plus élevés et permettent des découvertes spectaculaires.

C'est à nouveau le cas avec la découverte d'une exoplanète évoluant finalement assez proche de notre Terre, puisque située à 66,5 années-lumière "seulement" de nous. En clair, à condition de se déplacer à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km/s, il nous faudrait 66,5 années pour l'atteindre, la distance est donc élevée à notre échelle, mais finalement très réduite à l'échelle de l'univers.

L'exoplanète en question a été nommée GJ 1252b, elle a été découverte par les chercheurs du MIT Kavli Institute for Astrophysics and Space Research. La planète est en orbite autour d'une étoile de type naine rouge et elle est à peine plus grande que notre Terre, elle est également de type rocheuse.

GJ 1252B fait 1.2 fois la taille de la Terre et sa masse est deux fois plus importante, elle fait le tour de son étoile en seulement 12,4 heures avec pour particularité de proposer une révolution synchrone : elle ne montre ainsi qu'une seule face à son étoile en permanence, à l'image de notre Lune. En résulte une zone constamment exposée au soleil qui affiche des températures extrêmes et une zone d'ombre très froide. Entre les deux, une zone de confort pourrait offrir des conditions favorables à maintenir la vie, à condition qu'une atmosphère soit présente.