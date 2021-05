Deezer débarque sur HomePod et HomePod mini d'Apple

Les enceintes connectées HomePod et HomePod mini d'Apple peuvent désormais intégrer le service de streaming de musique Deezer. Prochainement Spotify ?

L'année dernière et notamment lors de la présentation du HomePod mini, Apple avait annoncé que des services de streaming audio populaires comme Pandora et Amazon Music seront disponibles sur son enceinte connectée grâce à l'ouverture d'API pour les services tiers.

C'est une disponibilité pour des services autres que Apple Music qui se fait au compte-gouttes. Après Pandora, c'est au tour de Deezer de débarquer sur Apple HomePod et HomePod mini. Deezer peut ainsi être défini comme service de musique par défaut, avec la prise en charge des commandes vocales Siri que cela implique.

Avec par exemple " Dis Siri, joue mon Flow ", Deezer proposera une bande son personnalisée et des suggestions de titres. Sans compter également sur le choix d'une écoute spécifique d'un titre, album ou playlist.

L'utilisation de Deezer sur HomePod s'adresse aux abonnés payants. Avec l'application sur un appareil iOS (iOS 14.3 et plus), il faudra connecter le compte Deezer à l'enceinte via les paramètres. Deezer souligne en outre que les abonnés Deezer HiFi pourront écouter des titres en haute fidélité sur HomePod.

Pas encore d'intégration pour Spotify

Une telle intégration sera plus pratique et complète qu'une connexion par le biais de AirPlay. À voir si le leader mondial du streaming Spotify - qui s'était plaint d'un verrouillage sur HomePod notamment - proposera aussi une même intégration en tirant parti de l'ouverture des API.

Spotify est à l'origine de la plainte qui a découlé la semaine dernière sur une accusation d'Apple pour abus de position dominante sur le marché de la distribution d'applications de streaming de musique grâce à son App Store. La Commission européenne a adressé sa communication de griefs à Apple.