Déjà sublime, Horizon Forbidden West devient aussi plus fluide

Horizon Forbidden West vient de recevoir une nouvelle mise à jour qui rend le jeu bien plus fluide sur les téléviseurs compatibles.

Horizon Forbidden West est l'un des véritables jeux nouvelle génération de Sony : lancé sur PS5, le titre était déjà particulièrement réussi à son lancement, mais cela n'empêche pas les développeurs de continuer à le peaufiner.

Le titre passe ainsi à la version 1.17 et profite de quelques améliorations notables avec notamment la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) et HFR (High Frame Rate).

La première fonction permet de profiter d'un taux de rafraichissement de l'image variable en fonction des scènes, et n'est compatible que sur certains téléviseurs. Le HFR correspond pour sa part à la prise en charge de l'affichage jusqu'à 120 images par seconde.

Le tout devrait permettre d'obtenir un jeu bien plus fluide d'autant que le patch corrige également nombre de bugs et crashs. Plusieurs quêtes pouvaient ainsi parfois planter et les objectifs ne pas se mettre à jour imposant aux joueurs de les recommencer plusieurs fois.

Des correctifs ont également été appliqués sur le fonctionnement de certaines armes qui ne réagissaient pas comme elles le devaient, notamment au niveau des flèches élémentaires ou les flèches de précision.